В Тюмени в детском филиале поликлиники №5 скопились огромные очереди

«Пять человек записано на одно время. Работают 2 кабинета, а фактически принимает 1 кабинет — Агаханова Луиза Рамазановна, 4 участок», возмущается читатель «Нашего города».
Мы связались с пресс-службой департамента здравоохранения, чтобы прояснить ситуацию.
В ведомстве нам сообщили, что в данный момент в филиале действуют два кабинета приема врачей-педиатров, работающих в три смены с 08.00 до 12.00, с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00.
«График работы составлен таким образом, чтобы медицинская помощь оказывалась пациентам пяти педиатрических участков как минимум двумя врачами-педиатрами единовременно. В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ отмечается рост обращаемости пациентов с признаками ОРВИ», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Также в пресс-службе добавили, что наибольшее количество обращений регистрируется по понедельникам и пятницам в первой половине дня, поэтому они просят пациентов принимать этот момент во внимание при планировании посещения филиала на улице Депутатской, 127.
Ранее «Наш город» писал о том, что очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпились на улице.