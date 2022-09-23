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В Тюмени в детском филиале поликлиники №5 скопились огромные очереди

23 сентября 08:27
Фото: Предоставлено читателем
В редакцию «Нашего города» обратился тюменец, который недоволен долгим ожиданием очереди в детском отделении филиала поликлиники № 5 на Депутатской.
Сюжет
Тюмень

«Пять человек записано на одно время. Работают 2 кабинета, а фактически принимает 1 кабинет — Агаханова Луиза Рамазановна, 4 участок», возмущается читатель «Нашего города».

Мы связались с пресс-службой департамента здравоохранения, чтобы прояснить ситуацию.

В ведомстве нам сообщили, что в данный момент в филиале действуют два кабинета приема врачей-педиатров, работающих в три смены с 08.00 до 12.00, с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00.

«График работы составлен таким образом, чтобы медицинская помощь оказывалась пациентам пяти педиатрических участков как минимум двумя врачами-педиатрами единовременно. В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ отмечается рост обращаемости пациентов с признаками ОРВИ», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Также в пресс-службе добавили, что наибольшее количество обращений регистрируется по понедельникам и пятницам в первой половине дня, поэтому они просят пациентов принимать этот момент во внимание при планировании посещения филиала на улице Депутатской, 127.

Ранее «Наш город» писал о том, что очередь в тюменскую поликлинику вышла за пределы здания. Люди толпились на улице.

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