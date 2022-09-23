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В Тюмени снесут дома и гаражи в границе улиц Дамбовская — Мельникайте

23 сентября 07:34
Фото: Администрация Тюмени
Участок площадью восемь гектаров в границе улиц Дамбовская — Мельникайте отдадут под реновацию. Постановление о реализации мероприятий в рамках программы комплексного развития территорий опубликовано на сайте администрации Тюмени.
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Тюмень

Согласно документу, под снос попадут один многоквартирный дом, признанный аварийным, а также около шестидесяти объектов индивидуального жилищного строительства и капитального строительства вспомогательного использования. Кроме того, будут снесены гаражи на улицах Дамбовской, Елизарово, Жигулевской и Промышленной.

Проект планируют реализовать в течение пяти лет. В перспективе здесь появятся 8-этажные и 25-этажные дома, школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные центры и площадки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках КТР на участке в границе улиц Смоленской, Минской и Киевской, под снос попадут два многоквартирных дома и порядка десяти индивидуальных строений.

#Новости#Застройка#Тюмень#Земельные участки#Строительство#Снос домов#Реновация#Администрация#Валентина Бурнашева#Экономика
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