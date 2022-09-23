В Тюмени снесут дома и гаражи в границе улиц Дамбовская — Мельникайте

Согласно документу, под снос попадут один многоквартирный дом, признанный аварийным, а также около шестидесяти объектов индивидуального жилищного строительства и капитального строительства вспомогательного использования. Кроме того, будут снесены гаражи на улицах Дамбовской, Елизарово, Жигулевской и Промышленной.