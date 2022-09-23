В Тюмени прошла конференция для специалистов в сфере информационной безопасности

Организатором конференции выступил крупнейший вендор средств защиты информации компания «ИнфоТеКС». Мероприятие прошло при поддержке Департамента информатизации Тюменской области.
Спикеры рассказали о решениях, позволяющих выстроить эффективную корпоративную систему информационной безопасности: о флагманских продуктах для защиты каналов связи, новом поколении криптошлюзов, Next-Generation Firewall, стеке решений для реализации подхода ZTNA (Zero Trust Network Access), продуктах для защиты рабочих станций, о продукте для централизованного управления сервисами ИБ ViPNet — ViPNet Prime и многом другом.
Участники конференции смогли персонализировать информацию для себя — разнообразная насыщенная программа прошла в два потока, а благодаря формату, предусматривающему аудио гарнитуру, участники могли свободно переключаться между потоками и задавать вопросы экспертам через мобильное приложение. Доклады и мастер-классы, демонстрации настройки продуктов и киберучения от «Перспективного мониторинга» пользовались большой популярностью у ИБ-специалистов Тюменской области.
«Я надеюсь, что все, что сегодня было рассказано и показано коллегами, а это практические знания и непосредственно программные продукты, будет полезно участникам, и многие решения найдут свое применение в исполнении реальных задач по кибербезопасности»,отметил Станислав Логинов, директор Департамента информатизации.
Как отметили организаторы, формат ИнфоТеКС ТехноФеста отличается от многих отраслевых мероприятий тем, что большое внимание уделяется практической части. Специалистов, которые обеспечивают кибербезопасность на своих предприятиях, знакомят с информацией об актуальных инструментах, которые помогут выстроить эффективную систему защиты информации на предприятиях с любой инфраструктурой, и показать на конкретных примерах, как это работает.
Также напомним, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.