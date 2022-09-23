В Тюмени прошла конференция для специалистов в сфере информационной безопасности

Как отметили организаторы, формат ИнфоТеКС ТехноФеста отличается от многих отраслевых мероприятий тем, что большое внимание уделяется практической части. Специалистов, которые обеспечивают кибербезопасность на своих предприятиях, знакомят с информацией об актуальных инструментах, которые помогут выстроить эффективную систему защиты информации на предприятиях с любой инфраструктурой, и показать на конкретных примерах, как это работает.