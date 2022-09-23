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В Тюмени перекроют улицу в связи с проведением акции «Своих не бросаем»

23 сентября 05:36
Фото: Тюмень-наш дом
Патриотическая акция «Своих не бросаем», организованная Координационным советом национальных объединений Тюменской области, состоится сегодня в областной столице. Мероприятие пройдет в рамках поддержки референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины.
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Тюмень

В связи с проведением патриотической акции с 14:00 и до ее окончания временно буде приостановлено автомобильное движение на участке улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина.

Мероприятие состоится в 17:00 на Цветном бульваре. Участие в нем смогут принять все желающие.

Напомним, референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

В Тюменской области по номеру телефона 8 (3452) 42-67-72 работает «горячая» телефонная линия по вопросам, связанным с оказанием содействия по информированию участников референдумов.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Референдум#Общественная акция#Донбасс#Акция#Валентина Бурнашева#Общество
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