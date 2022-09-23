В Тюмени перекроют улицу в связи с проведением акции «Своих не бросаем»

В связи с проведением патриотической акции с 14:00 и до ее окончания временно буде приостановлено автомобильное движение на участке улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина.
Мероприятие состоится в 17:00 на Цветном бульваре. Участие в нем смогут принять все желающие.
Напомним, референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
В Тюменской области по номеру телефона 8 (3452) 42-67-72 работает «горячая» телефонная линия по вопросам, связанным с оказанием содействия по информированию участников референдумов.