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В Тюмени на одном из перекрестков в центре города появилась вафельная разметка

23 сентября 06:19
Фото: ГИБДД Тюменской области
Вафельная разметка появилась сегодня на перекрестке улиц Советской и Профсоюзной. Что она означает и чем грозит выезд водителей? В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что на вафельной разметке запрещена остановка. Так называемая вафельница позволяет решить проблему заторов на перекрестках.
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Тюмень

«Водитель должен оценивать ситуацию на дороге и не выезжать на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, создавая тем самым впоследствии препятствие для едущих автомобилей. Если автовладелец остановится на вафельной разметке во время красного сигнала светофора, ему грозит штраф в размере тысячи рублей», рассказали в ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени в связи с проведением акции в поддержку референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины с двух часов дня будет перекрыта часть улицы Орджоникидзе.

#Новости#Штрафы#Тюмень#ПДД#Разметка#ГИБДД#Нарушения ПДД#Водители#Валентина Бурнашева#Общество
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