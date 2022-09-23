В Тюмени на одном из перекрестков в центре города появилась вафельная разметка

«Водитель должен оценивать ситуацию на дороге и не выезжать на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, создавая тем самым впоследствии препятствие для едущих автомобилей. Если автовладелец остановится на вафельной разметке во время красного сигнала светофора, ему грозит штраф в размере тысячи рублей», рассказали в ГИБДД.