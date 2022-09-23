В Тобольске «Лента» заплатит 600 тысяч рублей помощнику повара

В Тобольске ООО «Лента» заплатит 600 000 рублей 59-летней сотруднице, которая пострадала на производстве. Она работала в должности помощника повара, инцидент произошел при погрузке овощей в конце 2019 года, отмечает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Женщина получила ушибы и перелом бедра. «Судом установлено, что истец с 2015 года работала в ООО «Лента» в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника»сообщила прокуратура Тюменской области. В настоящий момент пострадавшая перенесла 2 операции и передвигается с тростью. Тобольский суд взыскал с ООО «Лента» компенсацию морального вреда. Ранее «Наш город» сообщал, что 30 июля в пшеничном цехе № 1 «Тюменского хлебокомбината» погиб тестовод. Её тело нашли коллеги. Материалы по теме Тюменский тестовод погиб в корыте брожения. Расследование трудовой инспекции