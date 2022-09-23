В Тобольске «Лента» заплатит 600 тысяч рублей помощнику повара

Женщина получила ушибы и перелом бедра.
«Судом установлено, что истец с 2015 года работала в ООО «Лента» в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника»сообщила прокуратура Тюменской области.
В настоящий момент пострадавшая перенесла 2 операции и передвигается с тростью. Тобольский суд взыскал с ООО «Лента» компенсацию морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал, что 30 июля в пшеничном цехе № 1 «Тюменского хлебокомбината» погиб тестовод. Её тело нашли коллеги.