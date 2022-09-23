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В пятницу в Тюмени ожидается теплая погода

23 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ждёт ещё один тёплый день, сообщает Гисметео.

Погода будет малооблачной, температура воздуха к 14:00 поднимется до + 22 градусов. Осадков не ожидается, скорость южного ветра составит 1-3 метра в секунду. Влажность снизится до 49%.

Суббота в Тюмени будет пасмурной, похолодает до + 18 градусов. К 17:00 скорость ветра увеличится до 2-5 метров в секунду, день пройдет без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы.

Сильный ветер и похолодание ожидают тюменцев в воскресенье, температура воздуха снизится до + 10 градусов. К 20:00 порывы могут достигать 10 метров в секунду, влажность воздуха снизится до 53%.

На следующей неделе тёплой погоды ожидать не стоит, в дневные часы не больше + 10 градусов. Изменения возможны к началу октября.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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