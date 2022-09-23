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В областной Думе отчитались о состоянии бюджета Тюменской области

23 сентября 07:34
Фото: 1Mi
Сегодня в ходе планового заседания депутатов Тюменской областной Думы Оксана Величко, председатель комитета Думы по бюджету, налогом и финансам, сообщила, что план по доходу выполнен на 70%, а план по расходу всего на 40%.
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Бюджет

Доход областного бюджета за первое полугодие составил 157,7 миллиарда рублей или 70,1% планового значения на 2022 год. Из них 8 миллиардов — безвозмездные поступления.

Фото: duma72.ru

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета — 148 миллиардов рублей, что составляет 70,3% плана на нынешний год.

Фото: duma72.ru

Расход бюджета региона — 128,4 миллиарда рублей или 40,3% от годового плана. Из них 99,5 миллиарда ушли на реализацию нужд юга области, 28,8 — на программу «Сотрудничество».

В 2022 году, по плану, должно быть расходовано 318 миллиардов рублей.

На реализацию национальных проектов, за первое полугодие было отдано 7,8 миллиарда рублей — 53,1% от годового плана.

Фото: duma72.ru

Больше всего средств было направлено на проект «Демография», в его развитие вложено 2,4 миллиарда рублей. Однако это всего 56,1% от плана.

Наименьший показатель вложений у проекта ««Экология», по данному направлению план выполнен на 18,1%.

На поддержку экономики Тюменской области было направлено 8,6 миллиарда рублей. Из них:

Фото: duma72.ru
  • 1,1 млрд — господдержка сельского хозяйства;
  • 655 млн — господдержка промышленности;
  • 793 млн — поддержка малого и среднего бизнеса;
  • 5,9 млрд — налоговые льготы.

На улучшение жилищных условий для семей, проживающих на территории Тюменской области, было выделено 3,6 миллиарда рублей.

Фото: duma72.ru

На медбюджетные трансферты — 40,4 миллиарда рублей.

Фото: duma72.ru

Ранее «Наш город» рассказывал о том, кого депутаты областной думы выбрали на должность нового председателя.

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