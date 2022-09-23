В областной Думе отчитались о состоянии бюджета Тюменской области

Доход областного бюджета за первое полугодие составил 157,7 миллиарда рублей или 70,1% планового значения на 2022 год. Из них 8 миллиардов — безвозмездные поступления.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета — 148 миллиардов рублей, что составляет 70,3% плана на нынешний год.
Расход бюджета региона — 128,4 миллиарда рублей или 40,3% от годового плана. Из них 99,5 миллиарда ушли на реализацию нужд юга области, 28,8 — на программу «Сотрудничество».
В 2022 году, по плану, должно быть расходовано 318 миллиардов рублей.
На реализацию национальных проектов, за первое полугодие было отдано 7,8 миллиарда рублей — 53,1% от годового плана.
Больше всего средств было направлено на проект «Демография», в его развитие вложено 2,4 миллиарда рублей. Однако это всего 56,1% от плана.
Наименьший показатель вложений у проекта ««Экология», по данному направлению план выполнен на 18,1%.
На поддержку экономики Тюменской области было направлено 8,6 миллиарда рублей. Из них:
На улучшение жилищных условий для семей, проживающих на территории Тюменской области, было выделено 3,6 миллиарда рублей.
На медбюджетные трансферты — 40,4 миллиарда рублей.
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