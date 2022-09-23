В областной Думе отчитались о состоянии бюджета Тюменской области

Сегодня в ходе планового заседания депутатов Тюменской областной Думы Оксана Величко, председатель комитета Думы по бюджету, налогом и финансам, сообщила, что план по доходу выполнен на 70%, а план по расходу всего на 40%.

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