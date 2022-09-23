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В дачном обществе под Тюменью сгорел дом

23 сентября 04:22
Фото: Противопожарная служба ТО
В дачном обществе под Тюменью сгорел жилой дачный дом. ЧП произошло накануне вечером в СНТ «Мичуринец -2». Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около десяти часов вечера. На борьбу с огнем были заправлены три единицы техники и восемь человек личного состава.
Сюжет
Тюмень

По данным противопожарной службы Тюменской области, огонь охватил все здание площадью 30 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на парковке загорелся Hyundai Solaris. Водитель автомобиля пытался самостоятельно потушить пожар, но его попытки не увенчались успехом. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, но автомобиль выгорел практически полностью.

#Новости#Пожар#Тюмень#Сотрудники МЧС#Дача#Короткое замыкание#Дом#МЧС#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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