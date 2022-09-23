В дачном обществе под Тюменью сгорел дом

В дачном обществе под Тюменью сгорел жилой дачный дом. ЧП произошло накануне вечером в СНТ «Мичуринец -2». Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около десяти часов вечера. На борьбу с огнем были заправлены три единицы техники и восемь человек личного состава.

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