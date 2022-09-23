В дачном обществе под Тюменью сгорел дом

По данным противопожарной службы Тюменской области, огонь охватил все здание площадью 30 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на парковке загорелся Hyundai Solaris. Водитель автомобиля пытался самостоятельно потушить пожар, но его попытки не увенчались успехом. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, но автомобиль выгорел практически полностью.