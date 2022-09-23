Тюменскому ЦХиСО УМВД необходимо техобслуживание машин Toyota, Ford, BMW, Nissan

По данным сайта Госзакупки, ФКУ ЦХиСО УМВД России по Тюменской области нуждается в диагностике и техническом обслуживании ведомственных автомобилей. Согласно лоту № 0867100000322000039, на эти цели потратят около 13 млн рублей.

Заявки от подрядчиков принимаются до 30 сентября. Аукцион проводится в рамках ГОЗ, в «целях обеспечения государственной программы вооружения». Для этого необходимо провести диагностику автомобилей марки «КИА, Opel, Toyota, Ford, BMW, Nissan, Lexus, Mersedes», - отмечается в закупке № 0867100000322000039. Согласно ТЗ закупки, подрядчик должен (при необходимости) провести ремонт Toyota Hiace, Ford Explorer, Kuga, Mondeo, Focus. Стоит отметить, что на одном из моделей Ford требуется диагностика подогревателя «Webasto Термо Топ Эво Старт, 5кВт». Материалы по теме Крупный дорожный подрядчик «ТОДЭП» купит два люксовых автомобиля за 10 млн рублей