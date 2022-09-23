Тюменский кулинар поделилась подборкой лучших осенних десертов

Самое известное блюдо, но от того не менее вкусное — яблочный штрудель. Многие предпочитают купить штрудель в пекарне. Но ведь можно справиться и самому. Тюменский кулинар Татьяна П. поделилась с нами рецептом приготовления этого десерта.
Нам потребуется мука, яйца, растительное масло, яблоки, сливочное масло, миндаль, корица, сахар, лимон, молоко, печенье.
Просеиваем муку в миску, вливаем туда немного растительного масла, теплую воду, добавляем яйцо, после чего начинаем замешивать тесто. В это время разогреваем духовку на 200 градусов.
Для удобства делим тесто на две части, соединяем со второй только тогда, когда добавили еще растительного масла. Ждем пока тесто постоит 30 минут.
Параллельно занимаемся яблоками. Нарезаем их любым удобным способом, но Татьяна посоветовала дольками. Готовим миндаль, предварительно порубив его. Раскатываем тесто, выкладывая на него яблоки, миндаль, корицу (которую мы смешали с сахаром). Выкладываем выпечку на смазанный маслом противень. Ждем пока штрудель будет готовиться в течение 40 минут.
Хозяйка советует добавить к штруделю смесь из молока и второго яйца. Она делает так несколько раз, что придает вкуса.
«Я подаю на стол с шариком пломбира или карамельного мороженого. Прекрасно подойдёт для любого мероприятия», считает Татьяна.
В качестве чудесного дополнения к столу подойдёт пирог со сливами. Многим нравится нежное сочетание кислых слив и сладкого теста. Тем более сейчас, когда слив очень много в любых магазинах.
Готовим сливы, масло сливочное, сахар, муку, яйца, разрыхлитель и корицу. Сначала взбиваем сливочное масло и сахар. Не стараемся сделать так, чтобы сахар полностью растворился, это необязательно. Добавляем в смесь яйца и тщательно размешиваем.
Следующими в смесь отправятся разрыхлитель и мука. Разогреваем духовку, смазываем противень растительным маслом и помещаем туда тесто.
Сливы раскладываем по всему тесту, желательно, чтобы они покрывали всю форму. Выпекаем 45-50 минут в зависимости от нагревания духовки.
«Советую присыпать пирог сахарной пудрой или украсить небольшими конфетками. Тут на ваше усмотрение», говорит женщина.
Еще одно блюдо из слив, которое никого не оставит равнодушным — сливовый крамбл. Ингредиентов для него нужно не так много, главное — запастись сливами.
Сначала разогреваем духовку до 200 градусов. Нарезаем сливочное масло на кубики, после чего смешиваем его с мукой, сахаром и солью (по вкусу). Растираем получившуюся смесь в крошку, желательно мелкую.
Тем временем подготавливаем сливы, обязательно удаляя косточки. Смешиваем их с сахаром. Выкладываем в заранее приготовленные формы. Татьяна советует брать необычные, чтобы удивить десертом гостей. Распределяем смесь с сахаром и мукой поверх слив в формочках. Готовим в течение 30-35 минут.
«Если вы не ярый любитель слив, можно использовать вишню. Она также прекрасно подойдет», уверила кулинар.
Этот пудинг может сделать даже ребенок. Абсолютно ничего сложного. Берем сливочное масло, персики, сахар, яйца, муку, разрыхлитель, ваниль (по вкусу).
Растираем сливочное масло с сахаром: либо вручную, либо миксером, как вам удобно. Смешиваем яйца, добавляем в смесь из сахара и масла. Сверху добавляем разрыхлитель, продолжая тщательно размешивая. Можно сказать, тесто практически готово.
Убираем из персиков или абрикосов косточки, режем их на половинки и опускаем в воду с ванилью. Тушим получившуюся смесь.
Готовим противень: смазываем маслом, выкладываем персики без сиропа и готовим в духовке на протяжении 25 минут. В конце можно добавить тот самый сироп, это добавит больше вкуса.
«Вместо персиков можно взять тыкву, яблоки или любой другой фрукт. Казалось бы, повседневное блюдо. А можно приготовить так, что пальчики оближешь», говорит она.
Один из самых популярных рецептов среди молодежи. Можно использовать яблоки любого размера. Также понадобится сливочное масло, вода и сахар с топпингом (посыпка, кондитерские украшения, вафли).
Сначала смешиваем сахар с водой и греем на медленном огне. Добавляем в смесь сливочное масло (когда закипит!). Убираем у яблок хвостик и плодоножку. Обмакиваем фрукты в карамельном сиропе, полностью покрывая яблоко. Делаем так, чтобы сироп стекал. Дальше дело за топпингом: украшайте так, как требует душа.
«Если желаете разнообразить десерт, можно немного поджарить яблоки в карамели. Это не так долго, нужно всего лишь предварительно разогреть сливочное масло, которое позже превратиться в карамельную смесь. Можно добавить корицу по вкусу», предлагает хозяйка.
Некоторые любители карамельных яблок запекают их.
Кулинар берет груши, сливочное масло, сахар, муку, корицу, ваниль, разрыхлитель, молоко, имбирь, душистый перец.
Сначала топим сливочное масло, добавляем туда нарезанные кубиками или дольками груши, сахар, корицу, имбирь и другие пряности, которые вы решили брать. Смесь должна загустеть, поэтому мы ее помешиваем. Берем форму для запекания и перекладываем туда получившуюся сладкую смесь.
Замешиваем в тесто муку, сахар, масло и разрыхлитель. Перетираем все в крошку (лучше всего миксером). Также можно добавить немного молока, не будет так сухо. Выкладываем тесто на начинку.
«Выпекаю обычно в течение 30-35 минут. По готовности посыпаю сахарной пудрой. Еще никто не остался недоволен. Каждый раз получается все нежнее и ароматнее. Очень советую», заключила Татьяна.
Приготовление десерта — не только приятное, но и творческое времяпрепровождение. Кроме того, это отличный способ показать близким свою заботу и любовь. Думаем, они оценят. Приятного аппетита!