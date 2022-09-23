Тюменский кулинар поделилась подборкой лучших осенних десертов

Чем порадовать себя в сентябрьские выходные? Вариантов масса: поход в кинотеатр, прогулка с друзьями или чтение интересной книги. А также можно потратить время на приготовление вкуснейшего десерта. «Наш город» собрал для вас подборку самых лучших десертов, которыми можно полакомиться в сентябре.

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