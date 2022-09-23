Тюменка избила знакомую до перелома ребер

В дежурную часть полиции из больницы поступила информация о пострадавшей женщине с телесными повреждениями. У нее был диагностирован перелом ребер.
Участковый задержал подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя знакомая пострадавшей. Ночью женщины поругались, завязалась драка, в результате которой обвиняемая нанесла несколько ударов обидчице.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Фигурантке грозит лишение свободы сроком на 3 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в ЖК «Новоантипинский» избивают и пугают людей. На злоумышленников неоднократно жаловались в полицию и участковому. Реакции не последовало.