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Тюменка избила знакомую до перелома ребер

23 сентября 09:07
Фото: 1Mi
В Тюмени сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

В дежурную часть полиции из больницы поступила информация о пострадавшей женщине с телесными повреждениями. У нее был диагностирован перелом ребер.

Участковый задержал подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя знакомая пострадавшей. Ночью женщины поругались, завязалась драка, в результате которой обвиняемая нанесла несколько ударов обидчице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Фигурантке грозит лишение свободы сроком на 3 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что в ЖК «Новоантипинский» избивают и пугают людей. На злоумышленников неоднократно жаловались в полицию и участковому. Реакции не последовало.

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