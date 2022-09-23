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Стало известно, какие выплаты будут входить в универсальное пособие

23 сентября 08:03
Фото: 1Mi
С 1 января 2023 года введут единое универсальное пособие, которое объединит меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Оператор пособия — Социальный фонд России.
Сюжет
Тюмень

Напомним, универсальное пособие для малоимущих семей анонсировал накануне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. При этом премьер-министр отметил, что данная мера поддержки объединит ряд действующих выплат.

Какие меры поддержки объединит универсальное пособие?

  • Пособие беременным;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
  • выплата на первого ребенка до 3 лет;
  • выплата на третьего ребенка до 3 лет;
  • пособия на детей от 3 до 8 лет;
  • пособия на детей от 8 до 17 лет.

Есть возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения, также есть единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия.

Оформить универсальное пособие можно подав заявление в электронном виде через портал Госуслуг. Можно подать заявление лично — в МФЦ или отделениях Социального Фонда.

Ранее «Наш город» писал о том, что родители учеников от 6 до 18 лет из ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей по поручению президента России Владимира Путина получат по 10 тысяч рублей до 15 сентября. Единовременная выплата поможет семьям купить необходимые вещи для школы.

При том, в этом году в России не была введена разовая выплата в 10 тысяч рублей к 1 сентября, как это было в прошлом году.

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