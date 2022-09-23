Стало известно, какие выплаты будут входить в универсальное пособие

Напомним, универсальное пособие для малоимущих семей анонсировал накануне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. При этом премьер-министр отметил, что данная мера поддержки объединит ряд действующих выплат.
Какие меры поддержки объединит универсальное пособие?
Есть возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения, также есть единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия.
Оформить универсальное пособие можно подав заявление в электронном виде через портал Госуслуг. Можно подать заявление лично — в МФЦ или отделениях Социального Фонда.
Ранее «Наш город» писал о том, что родители учеников от 6 до 18 лет из ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей по поручению президента России Владимира Путина получат по 10 тысяч рублей до 15 сентября. Единовременная выплата поможет семьям купить необходимые вещи для школы.
При том, в этом году в России не была введена разовая выплата в 10 тысяч рублей к 1 сентября, как это было в прошлом году.