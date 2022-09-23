Спикер Заксобрания Карелии рассказал о пособиях для детей погибших военных

По словам Шандаловича, пособие будет выплачиваться детям до достижения ими возраста 18 лет, а обучающимся по очной форме обучения - до 23 лет. Об этом пишет karelinform.ru.
“Законодательное собрание поддержало законопроект главы Карелии об установлении ежемесячного пособия на детей жителей республики, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Он принят сразу в двух чтениях. Я считаю, что это очень верное решение”, - отметил Элиссан Шандалович.
Размер пособия приравнивается к величине прожиточного минимума, установленного в республике по категории “дети”, при этом его величина будет регулярно индексироваться. В северных районах республики (Костомукше, Калевальском, Лоухском, Беломорском и Кемском районах) он составит 17 083 рубля, а в остальных районах - 15 954 рубля.
Депутаты Законодательного собрания Карелии предложили внести в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 16 федерального закона “О ветеранах”, поправку, вводящую дополнительную меру социальной поддержки российских военнослужащих, а именно предоставлять ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, в том числе участникам спецоперации, бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующий законопроект будет направлен в Государственную думу РФ в ближайшее время.
Шандалович проинформировал, что, помимо этого, парламентарии выступили с инициативой о бесплатной газификации индивидуальных жилых домов ветеранов боевых действий. Соответствующее обращение депутаты адресовали заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой. Согласно документу, законодатели просят внести изменения в федеральный закон “О ветеранах”, добавив в перечень мер социальной поддержки ветеранов боевых действий бесплатное подключение жилых домов к газу за счет федерального бюджета.
“Очень надеюсь, что нас коллеги поддержат”, - сказал Элиссан Шандалович.
Кроме того, председатель Законодательного собрания Карелии поделился планами на осеннюю сессию: “Если говорить о главных задачах на осеннюю сессию, то, безусловно, это работа над бюджетом республики. Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, это должна быть точная, качественная работа, и бюджет, который мы будем утверждать, должен отвечать на эти вызовы, соответствовать запросам общества и способствовать развитию Карелии”.