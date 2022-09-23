Спикер Заксобрания Карелии рассказал о пособиях для детей погибших военных

Кроме того, председатель Законодательного собрания Карелии поделился планами на осеннюю сессию: “Если говорить о главных задачах на осеннюю сессию, то, безусловно, это работа над бюджетом республики. Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, это должна быть точная, качественная работа, и бюджет, который мы будем утверждать, должен отвечать на эти вызовы, соответствовать запросам общества и способствовать развитию Карелии”.