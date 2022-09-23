Смертельная авария на трассе Тюмень – Омск, столкнулись внедорожник грузовик

Во вторник «Наш город» сообщал, что на участке трассы Тюмень — Омск загорелся микроавтобус Ford Transit. Через 9 минут на место инцидента прибыли спасатели МЧС, транспортное средство удалось быстро потушить. Пострадавших нет, но Ford Transit восстановлению не подлежит. Из-за ЧП на трассе Тюмень – Омск ввели реверсивное движение.