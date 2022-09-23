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Смертельная авария на трассе Тюмень – Омск, столкнулись внедорожник грузовик

23 сентября 14:20
Фото: 1Mi
В Абатском районе Тюменской области 23 сентября на трассе Тюмень – Омск столкнулись Niva и грузовик Iveco, сообщает ГИБДД. На место инцидента прибыли медики и сотрудники ДПС.

«Предварительно, водитель Niva, разворачиваясь на трассе, нарушил очерёдность проезда. Погибли водитель и пассажиры Niva. Обстоятельства выясняются»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Во вторник «Наш город» сообщал, что на участке трассы Тюмень — Омск загорелся микроавтобус Ford Transit. Через 9 минут на место инцидента прибыли спасатели МЧС, транспортное средство удалось быстро потушить. Пострадавших нет, но Ford Transit восстановлению не подлежит. Из-за ЧП на трассе Тюмень – Омск ввели реверсивное движение.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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