Руслан Пономарев: шахматный король из Донбасса

Своей на сегодняшний день главной победы в карьере Руслан Пономарев добился в январе 2002 года в Москве. Краматорчанин приехал на чемпионат мира ФИДЕ 19-м по рейтингу из 128 участников. По регламенту полуфинальные матчи тогда состояли из четырех классических партий, а финальный — из восьми. Он таки обыграл всех, в том числе и соотечественника Василия Иванчука в финале и стал самым молодым чемпионом мира ФИДЕ в истории. Восемнадцатилетний юноша из Донбасса сразу на четыре года улучшил достижение знаменитого россиянина Гарри Каспарова, с которым в то время еще даже не был знаком.