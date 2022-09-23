Россияне стали покупать больше антидепрессантов

Как передает iz.ru, за этот неполный месяц граждане купили 2,5 миллиона упаковок антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей.
Как отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, спрос на такие препараты является следствием тревоги, вызванной геополитической и экономической ситуацией.
По ее словам, люди приобретают не только доступные, но и рецептурные препараты, а некоторые обращаются за помощью с такой проблемой впервые.