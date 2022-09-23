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Россияне стали покупать больше антидепрессантов

23 сентября 09:57
Фото: pxhere.com
Спрос на антидепрессанты в России с 15 августа по 11 сентября вырос на 15% относительно того же периода 2021 года.

Как передает iz.ru, за этот неполный месяц граждане купили 2,5 миллиона упаковок антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей.

Как отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, спрос на такие препараты является следствием тревоги, вызванной геополитической и экономической ситуацией.

По ее словам, люди приобретают не только доступные, но и рецептурные препараты, а некоторые обращаются за помощью с такой проблемой впервые.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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