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Правительство утвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными гражданами

23 сентября 03:42
Фото: 1Mi
С мобилизованными жителями России будут только на время приостановлены трудовые договоры. Их рабочие места сохранят — работодатели расторгнуть трудовые договоры не смогут. Постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан утвердило правительство России.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах», сказано в документе.

Согласно постановлению, данная мера принята с целью обеспечить социально-трудовые гарантии граждан и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Накануне Министерство обороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации. По словам представителя главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Цимлянского, призывать по частичной мобилизации будут граждан, имеющих боевой опыт, рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших — до 55 лет, граждан, имеющих как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

Приоритетным критерием является необходимая военно-учетная специальность.

#Новости#Трудовой договор#Военнослужащие#Военные#Работа#Михаил Мишустин#Мобилизация#Правительство РФ#Валентина Бурнашева#Политика
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