Правительство утвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными гражданами

Ранее «Наш Город» писал, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Накануне Министерство обороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации. По словам представителя главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Цимлянского, призывать по частичной мобилизации будут граждан, имеющих боевой опыт, рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших — до 55 лет, граждан, имеющих как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.