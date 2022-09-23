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Переработка вторсырья в Тюмени

23 сентября 09:22
Фото: 1Mi
Тюменские компании активно занимаются переработкой вторичного сырья.

Компания «Миротворец» принимает вторсырьё платно и бесплатно. Это выгодно для граждан и организаций, так как большие объёмы можно привезти в пункты приёма или заказать вывоз и получить за это денежные средства. А бытовое вторичное сырьё (картон, бумага, бутылки ПЭТ, стеклянные банки, тара из-под бытовой химии) от нескольких грамм до пару килограммов можно бросить в боксы РСО «Миротворец», которые расположены в некоторых дворах нашего города. Теперь у горожан появилась возможность сортировать и сдавать вторичное сырьё на переработку рядом с домом, уменьшая свой экологический след.

Что можно сдать на переработку

Компания, при приёме вторсырья, предлагает выгодные условия для клиентов, которые имеют возможность сдачи:

  • • стекла;
  • • всех типов бумажных отходов — макулатуры, картона, газет, журналов, и книг;
  • • пластиковых канистр, бутылок ПЭТ и пластиковых ящиков;
  • • плёнки пвд и стрейч;
  • • алюминиевых банок;
  • • деревянных поддонов.

Про боксы раздельного сбора вторичного сырья

Два года назад запуск проекта Миротворца, согласно которому на территории города устанавливаются боксы для сбора вторичного сырья, поддержала Общественная палата Тюменской области и Российское экологическое общество.

Предусмотрено размещение боксов на придомовых территориях многоквартирных домов, где есть юридическое обоснование складирования «отходов от использования товаров, тары и упаковки» с опасностью 5 класса. Необходимо предоставление площадки, находящейся в собственности дома управляющей компанией.

Вывоз собранного вторсырья производится в соответствии с предварительной заявкой, в течение 1-2 дней. Если вывезенное вторичное сырьё будет с мусором, то он отсортируется руками персонала компании «Миротворец». Установка и обслуживание боксов для управляющих компаний и ТСЖ— бесплатные.

Найти адреса установленных контейнеров можно, набрав в любом поисковике Миротворец Экодвор+.

Зачем собирать вторсырьё

Для многих граждан остаётся интересным вопрос — для чего нужен сбор вторсырья? Найти на него ответ не так уж сложно. К примеру, вся отслужившая свой срок бумага может быть переработана и использована заново в виде изготовленной продукции:

  • • различных тканей;
  • • тары для упаковки товаров;
  • • одноразовой посуды;
  • • строительных материалов;
  • • гофро- или обычного картона;
  • • многих других материалов, используемых человеком в своей повседневной жизни.

В качестве главной пользы можно рассматривать уменьшение вырубки лесов и снижение загрязнения окружающей среды.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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