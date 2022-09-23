Переработка вторсырья в Тюмени

Компания «Миротворец» принимает вторсырьё платно и бесплатно. Это выгодно для граждан и организаций, так как большие объёмы можно привезти в пункты приёма или заказать вывоз и получить за это денежные средства. А бытовое вторичное сырьё (картон, бумага, бутылки ПЭТ, стеклянные банки, тара из-под бытовой химии) от нескольких грамм до пару килограммов можно бросить в боксы РСО «Миротворец», которые расположены в некоторых дворах нашего города. Теперь у горожан появилась возможность сортировать и сдавать вторичное сырьё на переработку рядом с домом, уменьшая свой экологический след.