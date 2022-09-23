Переработка вторсырья в Тюмени

Компания «Миротворец» принимает вторсырьё платно и бесплатно. Это выгодно для граждан и организаций, так как большие объёмы можно привезти в пункты приёма или заказать вывоз и получить за это денежные средства. А бытовое вторичное сырьё (картон, бумага, бутылки ПЭТ, стеклянные банки, тара из-под бытовой химии) от нескольких грамм до пару килограммов можно бросить в боксы РСО «Миротворец», которые расположены в некоторых дворах нашего города. Теперь у горожан появилась возможность сортировать и сдавать вторичное сырьё на переработку рядом с домом, уменьшая свой экологический след.
Компания, при приёме вторсырья, предлагает выгодные условия для клиентов, которые имеют возможность сдачи:
Два года назад запуск проекта Миротворца, согласно которому на территории города устанавливаются боксы для сбора вторичного сырья, поддержала Общественная палата Тюменской области и Российское экологическое общество.
Предусмотрено размещение боксов на придомовых территориях многоквартирных домов, где есть юридическое обоснование складирования «отходов от использования товаров, тары и упаковки» с опасностью 5 класса. Необходимо предоставление площадки, находящейся в собственности дома управляющей компанией.
Вывоз собранного вторсырья производится в соответствии с предварительной заявкой, в течение 1-2 дней. Если вывезенное вторичное сырьё будет с мусором, то он отсортируется руками персонала компании «Миротворец». Установка и обслуживание боксов для управляющих компаний и ТСЖ— бесплатные.
Найти адреса установленных контейнеров можно, набрав в любом поисковике Миротворец Экодвор+.
Для многих граждан остаётся интересным вопрос — для чего нужен сбор вторсырья? Найти на него ответ не так уж сложно. К примеру, вся отслужившая свой срок бумага может быть переработана и использована заново в виде изготовленной продукции:
В качестве главной пользы можно рассматривать уменьшение вырубки лесов и снижение загрязнения окружающей среды.
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