Отдыхающим в России стоит опасаться тошноты и диареи, а в Турции — диких кошек

Во время летнего отдыха россияне сталкивались и с курьезными страховыми случаями. Так, туристку в Кемере поцарапала дикая кошка. Аналогичные происшествия были зафиксированы с отдыхающим в других турецких городах — Анталье, Белеке. А в Хургаде путешественник обратился за медицинской помощью из-за укуса обезьяны.