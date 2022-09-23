Опубликовали расширенную деловую программу экофорума "Нить природы"

Издание Transsibinfo сообщает, что информационным партнером алтайского экологического форума выступает холдинг 1МI. Программу мероприятия разрабатывали с учетом актуальных вопросов экологической федеральной повестки, задач устойчивого развития Алтайского края и формирования цепочки ценностей региона, реализации стратегии его социально-экономического, в том числе ноосферного развития.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание “Экология мышления”, лейтмотивом которого станет экологическое мышление, которое формируется из нескольких составляющих: забота об экологии - забота о себе; нельзя заботиться о себе, не мысля экологично. Пленарное заседание проведут в первый день экофорума в агропромышленном парке “АМЗА”.
Отмечается, что первый в Российской Федерации кластер возобновляемой энергетики был создан в Горном Алтае. В регионе занимаются развитием традиционного сельскохозяйственного производства экологически чистой продукции, выпускаемой под общим брендом “Горный Алтай”. В основу культуры местных жителей заложена неразрывная связь природы и человека, поэтому на Алтае поддерживают концепцию развития общества, которая основана на принципах сохранения природы.
В первый день мероприятия запланировано обсуждение экологической политики, целей ноосферного развития. В этот же день пройдут дискуссии об основах жизни в регионе.
Во второй день экологического форума будут проведены тематические и молодежные мероприятия. Местом проведения станут природные площадки всесезонного комплекса “Манжерок”. На треках будет обсуждаться, из каких элементов сформировать, какими методами продвигать цепочку ценностей Алтая, какую необходимо создать экосистему взаимодействия с гостями региона. Темы треков: «Природа и люди Алтая – энергетика и духовность», «За здоровьем и традициями: Алтай – место силы экотуризма», «Экософия путешествий. Кодекс туриста».