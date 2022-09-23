Опубликовали расширенную деловую программу экофорума "Нить природы"

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание “Экология мышления”, лейтмотивом которого станет экологическое мышление, которое формируется из нескольких составляющих: забота об экологии - забота о себе; нельзя заботиться о себе, не мысля экологично. Пленарное заседание проведут в первый день экофорума в агропромышленном парке “АМЗА”.