Областной бюджет, школы на дистант переводить не будут, реновация на Дамбовской

В областной Думе отчитались о состоянии бюджета Тюменской области.
За полгода в бюджет поступило 148 млрд налоговых и неналоговых доходов, а это почти 70% от плана. Расходы составили 128 млрд. Около 100 млрд были использованы на нужды юга Тюменской области.
Между тем до конца 2022 года власти должны израсходовать 318 млрд. Между тем реализация нацпроекта «Экология» выполнено только на 18%. На поддержку экономики Тюменской области было направлено 8,6 миллиарда рублей. Из них:
Переход школ на дистанционное обучение в Тюменской области не планируется.
Сегодня местные власти отреагировали на сообщения о переводе учебных заведений на дистанционное обучение. Сообщается, что подобные ограничения не планируются. Между тем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора отдельные классы (группы) могут быть закрыты, если в них будут отсутствовать до 20% детей (по болезни).
В Тюмени снесут дома и гаражи в границе улиц Дамбовская — Мельникайте
Почти 8 гектаров земли передадут застройщику для реновации. При этом под снос попадёт около 60 домов (один из них многоквартирный). Постановление о реализации мероприятий в рамках программы комплексного развития территорий опубликовано на сайте администрации Тюмени.
Кроме того, будут снесены гаражи на улицах Дамбовской, Елизарово, Жигулевской и Промышленной.
Проект планируют реализовать в течение пяти лет. В перспективе здесь появятся 8-этажные и 25-этажные дома, школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные центры и площадки.
В областной столице в рамках КТР на участке в границе улиц Смоленской, Минской и Киевской, под снос попадут два многоквартирных дома и порядка десяти индивидуальных строений.