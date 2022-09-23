Областной бюджет, школы на дистант переводить не будут, реновация на Дамбовской

Сегодня местные власти отреагировали на сообщения о переводе учебных заведений на дистанционное обучение. Сообщается, что подобные ограничения не планируются. Между тем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора отдельные классы (группы) могут быть закрыты, если в них будут отсутствовать до 20% детей (по болезни).