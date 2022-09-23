На птицефабрике «Боровской» снова нашли нарушения

Пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области сообщила о том, что в сентябре было проведено выездное обследование данной птицефабрики. Были найдены нарушения. Например, складирование куриного помета на земле.
Также выяснилось, что между поселком Боровский и птицефабрикой нет санитарно-защитной зоны. На дороге нет дезинфекционного напольного покрытия для автотранспорта и дезинфекционных установок. На территорию свободно может попасть любой транспорт.
Напомним, птицефабрика «Боровская» известна тем, что в прошлом году там возник очаг птичьего гриппа. Было принято решение об утилизации кур производственных цехов и цеха выращивания. Огню предали более 4 миллионов куриц. На месте, где проводились куриные похороны, до сих пор разбросаны кости птиц и хлорная известь.
Ранее «Наш город» писал о том, что около Тюмени птицефабрика восстановила 200 000 голов молодняка из 600 000.