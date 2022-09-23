На птицефабрике «Боровской» снова нашли нарушения

Напомним, птицефабрика «Боровская» известна тем, что в прошлом году там возник очаг птичьего гриппа. Было принято решение об утилизации кур производственных цехов и цеха выращивания. Огню предали более 4 миллионов куриц. На месте, где проводились куриные похороны, до сих пор разбросаны кости птиц и хлорная известь.