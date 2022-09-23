Как выбрать подходящие детские игрушки

Если ребёнок уже постарше, ему можно купить конструктор или пазл. Это увлекательное занятие, которое может занять надолго. Учитывайте размер и количество деталей: они отличаются в зависимости от возраста. Чем старше дети, тем мельче фрагменты и тем их больше. Во время игры следите, чтобы они не пытались проглотить или сломать детали.