Как выбрать подходящие детские игрушки

Для тех, кто только учится познавать мир, это будут самые простые предметы — кубики, пирамидки, другие небольшие фигурки. Для детей постарше можно приобретать уже что-то сложнее — инерционные машинки, кукол, конструктор или пазл.
Какие детские игрушки покупать, по каким характеристикам их выбирать и так ли нужны ребёнку плюшевые мишки?
Прежде чем идти в магазин игрушек за покупками для своего малыша, обратите внимание на такие вещи, как:
Для совсем маленьких детей (от 0 до 5 лет) можно приобрести что-нибудь очень простое, без лишних деталей. Электронные устройства пока лучше не дарить — в них много не только маленьких деталей, но и других потенциально опасных вещей — таких, как батарейки или аккумуляторы, зарядные устройства.
Если ребёнок уже постарше, ему можно купить конструктор или пазл. Это увлекательное занятие, которое может занять надолго. Учитывайте размер и количество деталей: они отличаются в зависимости от возраста. Чем старше дети, тем мельче фрагменты и тем их больше. Во время игры следите, чтобы они не пытались проглотить или сломать детали.
Куклы тоже бывают разными: от «пупсов» с монолитным резиновым «тельцем» до дорогих фирменных — в виде взрослой женщины или мужчины, с игрушечными домиками, машинами, мебелью, множеством вариантов одежды. Здесь уже особое внимание следует уделить материалам. Детские игрушки не должны изготавливаться из токсичного материала с применением опасных красок. Всё это может вызвать аллергию или другие нежелательные реакции. Всегда проверяйте, из чего сделан товар в магазине.
Часто родители покупают в подарок плюшевых медведей, зайцев и другие мягкие игрушки. Считается, что они, из-за своей простой конструкции, не могут ничем навредить и потому являются хорошим вариантом.
Это немного не так. Они действительно могут подойти — но только в позднем дошкольном и школьном возрасте. Младенец может попробовать облизать игрушку или попробовать её на вкус, из-за чего в рот попадает «шерсть», это вызывает раздражение. Для этого возраста приобретите что-либо попроще и из твёрдого материала (например, погремушку).
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В Детском мире игрушки делятся на категории — от конструкторов до сюжетно-ролевых. Для самых маленьких можете приобрести развивающие коврики или ходунки. Хорошим вариантом станет бизиборд — доска или кубик с различными предметами, вызывающими интерес и способствующими развитию. Чтобы учить ребёнка читать, купите книжку с большими картонными страницами, картинками и крупным шрифтом.
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