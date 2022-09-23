Детей приносит не аист. История «крестного отца Донбасса» — акушера Владимира Чайки

Фотография чайки, парящей над морем, с этим четверостишием уже много лет висит в кабинете генерального директора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, профессора, доктора медицинских наук, члена-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, заслуженного врача ДНР Владимира Кирилловича Чайки. Его по праву называют «крестным отцом Донбасса». За время своего существования в Центре появилось на свет более 300 тысяч малышей. Это сравнимо с таким индустриальным центром, как Макеевка. И неоценимый вклад в повышение рождаемости внес именно Владимир Кириллович Чайка — человек, который при своей жизни стал легендой. Ему благодарны десятки тысяч женщин, которым он подарил здоровье и радость материнства.
Вспоминая о своем детстве Владимир Чайка говорит, что врачом стал совершено случайно. Будущий светила медицины родился и вырос в Волновахе. А врачом стал после того, как сильно заболел его отец.
Все дело в том, что осенью 1941 года отец будущего врача Кирилл Никитович возглавил ополчение, а жену Дору Федоровну с детьми отправил в село Марьяновка Волновахского района. Там они пережили немецко-фашистскую оккупацию.
«Когда началась война, мне было три с половиной года. Благодаря маме остался жив, несмотря на голод в оккупированной Волновахе. У моего поколения не было детства, не было игрушек. В конце 1945 года мы получили сообщение, что отец был в немецком плену, потом сталинском. Я не знаю всех обстоятельств его плена, и как он остался жив. Виню себя, что не расспрашивал об этом сейчас было бы интересно знать подробности», — вспоминает Владимир Чайка в своей книге «Мой полет рожден в Донбассе».
По его словам, в школе он учился неплохо. В детях послевоенного поколения воспитывали любовь к Родине, на героических примерах прививали чувство гордости за великое государство, которое невероятной ценой одержало победу в тяжелейшей войне.
По окончании школы, Владимир по совету учителей решил поступать в Донецкий политехнический институт. Но на первом же экзамене он растерялся и не смог решить задачу.
«На этом моя техническая карьера, не успев начаться, была закончена. Я устроился грузчиком на склады, куда все колхозы свозили зерновые по госзаказу. Пока работал отъелся и подрос, окреп физически, ведь школу я оканчивал совсем худым и маленьким. В этом же году у отца открылись старые болезни. Под впечатлением этого я решил поступать в медицинский», — рассказывает Владимир Чайка.
Годы учебы, практику в Мариуполе и работу акушером-гинекологом в родной Волновахе Чайка вспоминает с ностальгией.
«Три года я работал в Центральной районной больнице Волновахи врачом акушером-гинекологом. Главный врач Волновахской ЦРБ попросила поработать 3-4 месяца акушером-гинекологом. После колебаний и раздумий я согласился Ритм работы был достаточно жесткий, нагрузка большая, а по ночам надо было читать, готовиться. Сейчас с удовольствием вспоминаю свои первые годы овладения этой тяжелой профессией, которые проходили в моем родном и любимом городе, в Волновахской больнице. Для профессионального и личностного роста очень важно хорошее окружение, а оно у меня, к счастью, было в полном объеме. Его влияние я чувствовал всю свою жизнь», — вспоминает он.
С сентября 1968 года Чайка работает на кафедре акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей. Вначале аспирантом, затем доцентом. Именно в это время Владимир Кириллович начал реализовывать свои способности целеустремленного ученого. Результат — огромное количество зарубежных и отечественных публикаций, патентов и авторских свидетельств.
Затем была практика в Москве, в Центре гипербарической оксигенации (ГБО). Там Чайка увидел возможность применения в акушерской практике методики лечения повышенным давлением кислорода. Позже это с успехом было реализовано в его клинике.
В декабре 1982 года он защитил докторскую диссертацию — «Профилактика и лечение гипоксических состояний матери и плода во время беременности». Именно Чайка на практике один из первых начал применять ГБО для лечения беременных с невынашиванием в самые ранние сроки беременности. Это дало результат: удалось добиться вынашивания беременности у женщин с выкидышами в анамнезе, в результате все они ушли из клиники с детьми.
«По итогам своей работы я несколько раз делал доклады на конференциях в Москве, знал многих сотрудников Центра ГБО при институте им. Петровского. И постепенно начал понимать, что все эти научные исследования можно оформить в виде докторской диссертации. Это был огромный труд», — вспоминает Владимир Чайка.
В октябре 1985 года решением Всесоюзной аттестационной комиссии при Совете Министров СССР Владимиру Чайке присвоено ученое звание профессора. Так был пройден очень важный и ответственный этап в его жизни. Тогда он начал обдумывать, как поставить на кафедре нормальную научную работу, а перспективу видел, прежде всего, в усилении лабораторных исследований.
Через год в декабре 1986 года профессор Чайка назначен на должность и. о. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии. А 12 марта 1987 года профессор Чайка утвержден по конкурсу заведующим кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.
«Таким образом, все время я оставался на одной кафедре с аспирантуры до заведующего. Этот рост не был делом случая, отнюдь. В его основе лежал труд большой, самоотверженный, но полезный: я научился работать в непростых условиях, продолжая совершенствовать свое врачебное мастерство. Важнейшей из задач, стоящих передо мной, считал реформирование клиники. Вникая в систему здравоохранения, я понял, что именно от правильной организации зависит успех конкретного мероприятия», — говорит Владимир Чайка.
Но поистине всенародное уважение, благодарность и любовь тысяч и тысяч людей, которым Чайка помог стать родителями, к нему пришла после того, как он организовал и возглавил медицинское учреждение нового формата — университетскую акушерско-гинекологическую клинику — Донецкий региональный (ныне Республиканский) центр охраны материнства и детства. Центр начал работать 2 апреля 1992 года. Его Владимир Кириллович возглавляет и по сей день.
Под руководством Владимира Кирилловича на базе клиники был создан первый в Донбассе центр экстракорпорального оплодотворения.
По мнению Чайки, миссия врача заключается в том, чтобы помочь ребенку появиться на свет, сохранить его жизни и жизнь матери. «Каждая женщина — огромная ценность, настоящий бриллиант», — говорит он.
Владимир Чайка выступил инициатором открытия первого на Украине НИИ медицинских проблем семьи. Многие годы клиника ДРЦОМД и институт были визитной карточкой Донецка и Украины для многих стран Европы. Они и сегодня остаются ведущими научно-медицинскими учреждениями Донбасса. Таким образом, город получил Институт проблем семьи, а Чайка стал в одном лице директором Регионального центра, директором Института и заведующим кафедрой.
До начала боевых действий здесь принимали до 4 тысяч родов ежегодно, делали до 5 тысяч уникальных гинекологических операций. Каждый год центр оказывал помощь более 9 тысячам женщинам с патологиями в условиях стационара, 100 тысяч пациенток получали помощь амбулаторно. На счету врачей центра более 60 тысяч операций по коррекции состава крови.
Основными направлениями научной деятельности Чайки стали не только проблемы теоретической и клинической гинекологии, акушерства и перинатологии по разработке новых методов исследований, медицинских технологий, совершенствование оперативной техники; но и изучение и коррекция причин, влияющих на репродуктивную функцию человека, начиная с детского возраста.
Именно Чайка впервые на Украине организовал подготовку детских и подростковых гинекологов.
Владимир Чайка стал одним из авторов Региональной программы выхода из демографического кризиса «Репродуктивное здоровье населения Донбасса: проблема и пути решения». Также он подготовил 19 докторов и 75 кандидатов наук по специальности «акушерство и гинекология». Характерная особенность его научной школы — актуальность тематики, постановка и решение теоретических и практических задач, тесная связь науки с практической медициной.
Профессор Чайка автор (соавтор) более 1000 научных работ (среди них 50 монографий, 80 патентов) по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, перинатологии, а также организации здравоохранения.
Клиника Чайки, как называют в Донецке Центр охраны материнства и детства, также знаменита своим парком Матери, который открыли в мае 2011 года, и он тут же стал одной из достопримечательностей города.
До войны он утопал в зелени, здесь журчали водой фонтаны, прогуливались молодые мамы, и женщины, ожидающие детей.
Символом парка стал памятник женщине-матери. Через два года здесь появилась еще одна достопримечательность — памятник Отцам. Четыре мужские фигуры, стоящие спинами друг к другу, с букетами в руках, высоко подняли цветы, будто высматривая в окошках роддома своих жен и новорожденным малышей. Такую картину можно наблюдать под каждым роддомом. Такими увидел счастливых отцов автор памятника скульптор из Краматорска — Вячеслав Гутыря.
Правда, по рассказам медсестер иногда молодые папаши под окнами родильного отделения едва ли не падают в обморок, особенно летом, когда в открытые окна слышно, как кричат роженицы. Естественно, этот момент скульптор не отразил.
«Тут все мое родное. Да и я, как сказать, я уже как имущество Донецка, которое вывозить нельзя. Было бы странно, если бы Чайка уехал», — сказал профессор в 2015 году, во время острой фазы боевых действий. Тогда из Донецка выехали очень многие специалисты. Чайка, как истинный патриот края остался.
В 2014–2015 годах, территория больницы и непосредственно Центра охраны материнства и детства неоднократно попадали под огонь украинской артиллерии. Обстреливается территория больницы и сейчас.
Перечислять регалии и награды Владимира Кирилловича Чайки можно очень долго. Их список занимает несколько страниц. Это многочисленные ордена, в том числе Шахтерской славы всех степеней, медали, почетные знаки отличия, грамоты, благодарности и т. д. Он неоднократный лауреат бесчисленных международных рейтингов и конкурсов, почетный гражданин городов Волновахи и Донецка.
В 2018 году первый Глава ДНР Александр Захарченко присвоил ему звание «Заслуженный врач Донецкой Народной Республики»
«Я никогда не чувствовал себя героем, или какой-то исключительной личностью. Своими наградами и титулами я обязан коллективу клиники моим единомышленникам и помощникам, коллегам и ученикам. Я сын Донбасса, всю свою жизнь служил, и буду служить этой земле и ее людям», — говорит Владимир Чайка.
Несмотря на годы, а в январе Владимиру Кирилловичу исполнилось 84, он продолжает оставаться на своем посту. Руководит Республиканским центром охраны материнства и детства, продолжает помогать стать родителями тысячам пар, воспитывает новые поколения врачей.
«Когда меня спрашивают, что такое акушерство, я говорю, что акушерство — это война. Война за две жизни — матери и ребенка. А сейчас у нас опять идет война. Мы на войне, но мы справляемся», — говорит Владимир Чайка.