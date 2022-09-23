Детей приносит не аист. История «крестного отца Донбасса» — акушера Владимира Чайки

«Когда началась война, мне было три с половиной года. Благодаря маме остался жив, несмотря на голод в оккупированной Волновахе. У моего поколения не было детства, не было игрушек. В конце 1945 года мы получили сообщение, что отец был в немецком плену, потом сталинском. Я не знаю всех обстоятельств его плена, и как он остался жив. Виню себя, что не расспрашивал об этом сейчас было бы интересно знать подробности», — вспоминает Владимир Чайка в своей книге «Мой полет рожден в Донбассе».