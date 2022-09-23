25 млрд рублей задолжал Антипинский НПЗ в бюджет Тюменской области

«Сегодня мы слушали налоговую инспекцию, выяснилось, что работает у нас один контрагент, который не справляется со своими обязанностями, это НПЗ Антипинский», сказала Тамара Казанцева, депутат Тюменской областной думы, депутат КПРФ.
"Антипинский» сейчас проходит процедуру банкротства, долг завода составляет уже 25,6 миллиарда рублей. Что выглядит достаточно значительной суммой, так как общий долг Тюменской области составляет 43,1 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в начале мая Антипинский НПЗ более чем в два раза уменьшил выручку. В 2021 году он составлял 3,44 миллиарда рублей, в 2020 — 8,3 миллиарда рублей.
Но в 2021-м году чистая прибыль НПЗ составила 30,76 миллиарда рублей. Ранее предприятие работало в убыток, в 2020-м году он составил 25,6 миллиарда рублей, в 2019 — 117, 99 миллиарда.
Напомним, что в 2019 году в отношении руководства Антипинского НПЗ были заведены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере и растрату. Бывший владелец Дмитрий Мазуров оказался в СИЗО. Позднее был арестован и экс-гендиректор завода Геннадия Лисовиченко.
Однако, не смотря на весомый долг одного предприятия, Тюменская область пока имеет не такой страшный долг.
«Объем долга снижается, он остается в допустимых границах. За счет увеличения процентной ставки до 4% дополнительно было собрано более миллиарда рублей налогов. Я хотел бы обратиться к правительству Тюменской области, с пожеланием закрепить ставку на 4%», сказал Артем Зайцев, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как конкурсный управляющий заработал 5 миллиардов рублей на банкротстве Антипинского НПЗ.