25 млрд рублей задолжал Антипинский НПЗ в бюджет Тюменской области

«Объем долга снижается, он остается в допустимых границах. За счет увеличения процентной ставки до 4% дополнительно было собрано более миллиарда рублей налогов. Я хотел бы обратиться к правительству Тюменской области, с пожеланием закрепить ставку на 4%», сказал Артем Зайцев, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.