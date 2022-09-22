ВКонтакте открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте:«Мы считаем важным помогать рынку и уже делимся широким набором собственных уникальных технологий. Наше ASR-решение — одно из лучших в отрасли по распознаванию обыденной, повседневной речи, в которой нередко встречается сленг, заимствования, сокращения. Каждый месяц пользователи ВКонтакте отправляют более 2 млрд голосовых — это миллионы часов аудио, которые обрабатывают наши нейросети. Применение технологии ограничено только вашей фантазией: можете сделать игру с голосовым управлением или с помощью чат-бота наконец добавить распознавание голосовых в какой-нибудь сторонний мессенджер. Надеемся, что наш ASR поможет появиться новым необычным стартапам и инди-проектам от молодых перспективных разработчиков».