Валерий Лимаренко: мы продолжаем строительство спортивных объектов в регионе

На территории Сахалинской области последние три года идёт активное строительство спортивных объектов, укрепляется материально-техническая база физической культуры и спорта, приобретается инвентарь и оборудование, расширяется межрегиональное и международное спортивное сотрудничество.
Например, в 2022 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чехове Холмского района. Сдать объект планируется в 2023-м. В течение двух лет будут построены также спорткомплекс в Горнозаводске Невельского района, крытый хоккейный корт в Ногликах, универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове и спорткомплекс в селе Ильинское Томаринского района.
- Спортивные объекты очень важны для сахалинцев, которые увлекаются физкультурой и спортом. А это – большая часть жителей. Уверен, новые спортивные площадки помогут добиться успехов в спорте многим поколениям, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Принимаемые меры по развитию физической культуры и спорта позволили достичь в 2021 году значительного увеличения числа жителей Сахалина и Курил, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. По информации портала Sakh.online, по итогам 2021 года почти 277 тыс. человек активно посещают спортзалы и спортплощадки островного региона.