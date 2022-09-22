Валерий Лимаренко: Делаем все, чтобы жители области получали качественную медпомощь

На финансирование медицинской отрасли из регионального бюджета с 2019 по 2022 годы выделено свыше 100 млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Эти средства направлены на приобретение высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, ремонт больниц и поликлиник, приобретение расходных материалов для диагностики и лечения, лекарственное обеспечение льготных категорий населения. А также на выплату зарплат сотрудникам, привлечение новых специалистов, организацию мастер-классов врачей с федеральных центров страны и решение множество других вопросов сферы здравоохранения. Улучшение материально-технической базы медучреждений осуществляется в рамках реформы островного здравоохранения, запущенной по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.