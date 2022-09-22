В Тюмени водитель маршрутки вышвырнул подростка из салона

Суд признал водителя виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях «Побои». Свою вину мужчина полностью признал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени заставили выплатить 15 тысяч рублей штрафа женщину, которая после поездки за границу не сделала ПЦР-тест. Напомним, согласно правилам, утвержденным управление Роспотребнадзора РФ, граждане, возвращающиеся из-за границы должны сдать ПЦР-тест в течение 3 суток после прибытия.
Данное правило не касается только тех, кто вакцинирован против коронавирусной инфекции или переболел на COVID-19 менее полугода назад.