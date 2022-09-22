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В Тюмени водитель маршрутки вышвырнул подростка из салона

22 сентября 06:16
Фото: 1Mi
На пять тысяч рублей оштрафовали в Тюмени водителя маршрутки из-за грубого отношения к пассажирам. В июле этого года мужчина схватил сидящего подростка и вытолкнул из маршрутного автобуса на улицу.
Сюжет
Тюмень

Суд признал водителя виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях «Побои». Свою вину мужчина полностью признал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени заставили выплатить 15 тысяч рублей штрафа женщину, которая после поездки за границу не сделала ПЦР-тест. Напомним, согласно правилам, утвержденным управление Роспотребнадзора РФ, граждане, возвращающиеся из-за границы должны сдать ПЦР-тест в течение 3 суток после прибытия.

Данное правило не касается только тех, кто вакцинирован против коронавирусной инфекции или переболел на COVID-19 менее полугода назад.

#Новости#Общественный транспорт#Тюмень#Пассажиры#Маршрутное такси#Маршрутки#Суд#Водители#Валентина Бурнашева#Общество
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