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В Тюмени родители поругались с собачниками из-за укушенного ребенка

22 сентября 04:21
Фото: 1Mi
Настоящая война развернулась в комментариях между тюменцами к видеоролику в сообществе ЧС Тюмень о беспечных хозяевах домашних животных. Местная жительница сняла на видео и опубликовала отношение «собачников» к другим людям.
Сюжет
Тюмень

По словам тюменки, пес укусил ребенка, но вместо того, чтобы оказать ему помощь, хозяйка животного просто ушла.

«Собака данных людей укусила ребёнка. Вместо того что бы хоть как-то помочь, женщина с этой же собакой начала подходить к малышу. Поводок был ослаблен и собака метра на два шла впереди хозяйки. Конечно, у ребенка началась истерика. Тогда хозяева развернулись и просто начали уходить, а за ними уже побежала мамочка», прокомментировала автор видеоролика.

В комментариях под постом мнения тюменцев разделились на два лагеря. Одна часть обвинила в случившемся маму, не следящую за своим ребенком и самого малыша.

«Там собака то-одно название! И мамы дорогие, научите уже своих детей, чтобы не подходили без разрешения гладить чужих собак! Это так, на заметку», написала Юлия Я.

Другая же часть обрушилась с критикой на хозяев пса.

«Очень много обвинений в сторону мамы. А в чем, собственно, ее вина? В том, что ребёнок был не на поводке, что ли? У вас в голове, стесняюсь спросить, что? Собака должна быть на поводке и точка. Любая. Маленькая или большая — нет разницы. И нет никаких оправданий в данной ситуации хозяевам псины. Советую маме этого ребёнка обратиться с заявлением в полицию, а всем владельцам собак никогда не забывать правила выгула своих питомцев», написала Светлана Ф.

#Новости#Тюмень#Собака#Дети#Укусы#Домашние животные#Валентина Бурнашева#Общество
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