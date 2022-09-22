В Тюмени родители поругались с собачниками из-за укушенного ребенка

«Очень много обвинений в сторону мамы. А в чем, собственно, ее вина? В том, что ребёнок был не на поводке, что ли? У вас в голове, стесняюсь спросить, что? Собака должна быть на поводке и точка. Любая. Маленькая или большая — нет разницы. И нет никаких оправданий в данной ситуации хозяевам псины. Советую маме этого ребёнка обратиться с заявлением в полицию, а всем владельцам собак никогда не забывать правила выгула своих питомцев», написала Светлана Ф.