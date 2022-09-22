В Тюмени родители поругались с собачниками из-за укушенного ребенка

По словам тюменки, пес укусил ребенка, но вместо того, чтобы оказать ему помощь, хозяйка животного просто ушла.
«Собака данных людей укусила ребёнка. Вместо того что бы хоть как-то помочь, женщина с этой же собакой начала подходить к малышу. Поводок был ослаблен и собака метра на два шла впереди хозяйки. Конечно, у ребенка началась истерика. Тогда хозяева развернулись и просто начали уходить, а за ними уже побежала мамочка», прокомментировала автор видеоролика.
В комментариях под постом мнения тюменцев разделились на два лагеря. Одна часть обвинила в случившемся маму, не следящую за своим ребенком и самого малыша.
«Там собака то-одно название! И мамы дорогие, научите уже своих детей, чтобы не подходили без разрешения гладить чужих собак! Это так, на заметку», написала Юлия Я.
Другая же часть обрушилась с критикой на хозяев пса.
«Очень много обвинений в сторону мамы. А в чем, собственно, ее вина? В том, что ребёнок был не на поводке, что ли? У вас в голове, стесняюсь спросить, что? Собака должна быть на поводке и точка. Любая. Маленькая или большая — нет разницы. И нет никаких оправданий в данной ситуации хозяевам псины. Советую маме этого ребёнка обратиться с заявлением в полицию, а всем владельцам собак никогда не забывать правила выгула своих питомцев», написала Светлана Ф.