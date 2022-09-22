В Тюмени на парковке загорелся автомобиль. Это уже третий случай за неделю

На место происшествия были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Спустя 12 минут после начала пожара, огонь был полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью. Площадь поврежденной территории составила пять квадратных метров.
«Причины возникновения пожара устанавливаются», добавили в МЧС.
Отметим, это уже третий случай возгорания автомобилей в Тюменской области за эту неделю. В понедельник утром недалеко от деревни Новая Заимка сгорела ГАЗель. Во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск загорелся микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.