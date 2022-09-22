В Тюмени на парковке загорелся автомобиль. Это уже третий случай за неделю

Отметим, это уже третий случай возгорания автомобилей в Тюменской области за эту неделю. В понедельник утром недалеко от деревни Новая Заимка сгорела ГАЗель. Во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск загорелся микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.