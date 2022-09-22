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В Тюмени на парковке загорелся автомобиль. Это уже третий случай за неделю

22 сентября 06:37
Фото: 1Mi
В Тюмени сегодня утром сгорел автомобиль. Инцидент произошел на парковке, расположенной на улице Червишевский тракт, 15. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 9:41.
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Тюмень

На место происшествия были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. Спустя 12 минут после начала пожара, огонь был полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью. Площадь поврежденной территории составила пять квадратных метров.

«Причины возникновения пожара устанавливаются», добавили в МЧС.

Отметим, это уже третий случай возгорания автомобилей в Тюменской области за эту неделю. В понедельник утром недалеко от деревни Новая Заимка сгорела ГАЗель. Во вторник во второй половине дня на участке автодороге Тюмень — Омск загорелся микроавтобус Ford Transit. В обоих случаях во время пожара никто не пострадал.

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