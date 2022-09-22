nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени мошенники от имени «Мисс России — 2016» продают курсы для блогеров

22 сентября 04:46
Фото: yanadobrovolskaya.ru
В Тюмени мошенники от имени «Мисс Тюмень — 2015» и «Мисс России — 2016» Яны Добровольской продают курсы для блогеров. Об аферистах, выдающих себя за знаменитую тюменку, сообщила сама Яна. Девушка разместила в Telegram соответствующий пост.
Сюжет
Тюмень

«Ребята, срочно! Я не пишу в телеге никому, не провожу никакие марафоны! Это мошенники!», написала Яна на странице своего тг-канала.

Также Яна опубликовала скриншоты переписки с аферистами, полученные от знакомых. Там мошенники от ее имени предлагает принять участие в марафоне для продвижения в одной из социальных сетей. Естественно, за определенную плату.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области телефонные аферисты при звонке очередной жертве ошиблись номером телефона и позвонили сотруднику полиции. Действовали по «обкатанной схеме» с ДТП и возможной уголовной ответственностью. Правда, в итоге к уголовной ответственности по статье «Мошенничество» привлекли самих вымогателей.

#Новости#Мисс Россия#Тюмень#Мошенники#Яна Добровольская#Курсы#Мошенничество#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25