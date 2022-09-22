В Тюмени мошенники от имени «Мисс России — 2016» продают курсы для блогеров

«Ребята, срочно! Я не пишу в телеге никому, не провожу никакие марафоны! Это мошенники!», написала Яна на странице своего тг-канала.
Также Яна опубликовала скриншоты переписки с аферистами, полученные от знакомых. Там мошенники от ее имени предлагает принять участие в марафоне для продвижения в одной из социальных сетей. Естественно, за определенную плату.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области телефонные аферисты при звонке очередной жертве ошиблись номером телефона и позвонили сотруднику полиции. Действовали по «обкатанной схеме» с ДТП и возможной уголовной ответственностью. Правда, в итоге к уголовной ответственности по статье «Мошенничество» привлекли самих вымогателей.