В Тюмени дети нашли боевую гранату и чуть не подорвались на ней

По словам отца одного из мальчиков, нашедших гранату, боеприпас находился в пакете, перемотанным леской.
«Как будто её готовили для того, чтобы рыбу глушить или растяжку ставить», отметил папа ребенка.
По его словам, сын сразу после обнаружения опасного предмета позвонил в полицию и дождался приезда силовиков на месте ЧП.
«Наш Город» направил запрос в Росгвардию. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что в мае этого года в 15-ти километрах о Тюмени местные жители нашли гранату Ф-1. Впоследствии ее обезвредили на спецполигоне сотрудники инженерно-технической отделения ОМОН Росгвардии.