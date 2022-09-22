В Тюмени дети нашли боевую гранату и чуть не подорвались на ней

В Тюмени дети во время игры нашли боевую гранату. ЧП произошло накануне на пляже в Заречном парке. К счастью, трагедии не случилось — обошлось без взрыва. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и группа разминирования Росгвардии.

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