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В Тюмени дети нашли боевую гранату и чуть не подорвались на ней

22 сентября 06:27
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
В Тюмени дети во время игры нашли боевую гранату. ЧП произошло накануне на пляже в Заречном парке. К счастью, трагедии не случилось — обошлось без взрыва. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и группа разминирования Росгвардии.
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Тюмень

По словам отца одного из мальчиков, нашедших гранату, боеприпас находился в пакете, перемотанным леской.

«Как будто её готовили для того, чтобы рыбу глушить или растяжку ставить», отметил папа ребенка.

По его словам, сын сразу после обнаружения опасного предмета позвонил в полицию и дождался приезда силовиков на месте ЧП.

«Наш Город» направил запрос в Росгвардию. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что в мае этого года в 15-ти километрах о Тюмени местные жители нашли гранату Ф-1. Впоследствии ее обезвредили на спецполигоне сотрудники инженерно-технической отделения ОМОН Росгвардии.

#Новости#Росгвардия#Тюмень#Граната#Боеприпасы#Дети#УМВД#Валентина Бурнашева#Общество
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