В центре Тюмени заметили скопление силовиков

«Без комментариев», заявили в ведомстве.
Между тем накануне в социальных сетях после выступления президента России Владимира Путина начались массовые призывы к жителям страны во всех украинских каналах, подконтрольных ЦИПсО ВСУ.
По данным МВД Медиа, в связи с возможным проведением несогласованных публичных мероприятий в российских регионах сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Конфликтных ситуаций допущено не было.
Все попытки несанкционированных митингов пресечены. Граждане-участники акций задержаны и доставлены в отделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На момент подготовки материала данных об общем числе задержанных нет.