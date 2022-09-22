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В центре Тюмени заметили скопление силовиков

22 сентября 10:44
Фото: «НашГород»
Накануне вечером в центре Тюмени жители города заметили наряды полиции. У гуляющей молодежи и не только сотрудники правоохранительных органов проверяли документы. В УМВД по Тюменской области отказались комментировать данную ситуацию.
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Полиция

«Без комментариев», заявили в ведомстве.

Между тем накануне в социальных сетях после выступления президента России Владимира Путина начались массовые призывы к жителям страны во всех украинских каналах, подконтрольных ЦИПсО ВСУ.

По данным МВД Медиа, в связи с возможным проведением несогласованных публичных мероприятий в российских регионах сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Конфликтных ситуаций допущено не было.

Все попытки несанкционированных митингов пресечены. Граждане-участники акций задержаны и доставлены в отделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На момент подготовки материала данных об общем числе задержанных нет.

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