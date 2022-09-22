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В «Сосновом бору» тюменца изувечил медведь

22 сентября 08:26
Фото: 1Mi
Журналисты URA.RU сообщают о том, что на базе отдыха «Сосновый бор» из клетки сбежал медведь, который позже напал на мужчину. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» подтвердили, что в отделении реанимации сейчас лежит мужчина с рваными ранами конечностей.

«Вызов поступил в 11:28, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 11:50, после оказания первой помощи пациент доставлен в приёмное отделение ОКБ № 2, переведён в отделение реанимации, где оказывается вся необходимая помощь», сообщили в департаменте здравоохранения.

Известно, что сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.

Мужчину изувечил медведь, который сбежал из клетки зоопарка «Соснового бора», так как ту забыли закрыть, сообщает URA.RU.

Но сейчас на базе отрицают факт того, что животное сбежало из клетки. Представители «Соснового бора» убеждают в том, что в день инцидента у них проводился санитарный день.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские родители яростно поругались с собачниками.

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