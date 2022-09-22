В РФ введут универсальное пособие для малоимущих семей

Сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сделал несколько заявлений по формированию проекта бюджета и новых соцвыплатах. По данным ТАСС, в 2023 году будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами.

При этом бюджет РФ будет дефицитным до 2025 года, но все социальные гарантии сохранят. Примерно на 10% увеличится финансирования фонда ОМС. «С 1 января 2023 года в РФ будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат»отметил Михаил Мишустин. В ближайшие 2 года на реализацию нацпроектов потратят 3 трлн рублей. С 2024 года ожидается рост экономики на 2% и выше. Ранее «Наш город» сообщал, что 20 сентября рынок акций ММВБ обрушился на 8 процентов. В лидерах падения были бумаги нефтегазового сектора. Материалы по теме Зафиксирован обвал фондовых рынков РТС и ММВБ на 5 процентов из-за повышения налогов