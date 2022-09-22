nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РФ введут универсальное пособие для малоимущих семей

22 сентября 12:11
Фото: 1Mi
Сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сделал несколько заявлений по формированию проекта бюджета и новых соцвыплатах. По данным ТАСС, в 2023 году будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами.

При этом бюджет РФ будет дефицитным до 2025 года, но все социальные гарантии сохранят. Примерно на 10% увеличится финансирования фонда ОМС.

«С 1 января 2023 года в РФ будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат»отметил Михаил Мишустин.

В ближайшие 2 года на реализацию нацпроектов потратят 3 трлн рублей. С 2024 года ожидается рост экономики на 2% и выше.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 сентября рынок акций ММВБ обрушился на 8 процентов. В лидерах падения были бумаги нефтегазового сектора.

Материалы по теме
Зафиксирован обвал фондовых рынков РТС и ММВБ на 5 процентов из-за повышения налогов
#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25