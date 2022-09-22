В четверг синоптики ожидают в Тюмени теплую погоду

Утром будет пасмурно, но к 11:00 большая часть облаков рассеется. Осадков не ожидается, температура воздуха днём составит около + 20 градусов. Скорость южного ветра 2-3 метра в секунду, влажность 50-55%.
Немного потеплеет в пятницу. К 17:00 в областной столице ожидается до +21 градуса, скорость ветра 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, дождей в городе не ожидается.
Похолодает в субботу, 24 сентября синоптики ожидают до + 14 градусов. День пройдёт без осадков, к 20:00 возможны порывы ветра до 5-6 м/с. Влажность около 56%, дождей в Тюмени не ожидается.
Северный ветер принесёт в Тюмень на следующей неделе ясную и прохладную погоду. Днём до + 10.