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В четверг синоптики ожидают в Тюмени теплую погоду

22 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В четверг синоптики ожидают малооблачную и тёплую погоду, сообщает Гисметео.

Утром будет пасмурно, но к 11:00 большая часть облаков рассеется. Осадков не ожидается, температура воздуха днём составит около + 20 градусов. Скорость южного ветра 2-3 метра в секунду, влажность 50-55%.

Немного потеплеет в пятницу. К 17:00 в областной столице ожидается до +21 градуса, скорость ветра 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, дождей в городе не ожидается.

Похолодает в субботу, 24 сентября синоптики ожидают до + 14 градусов. День пройдёт без осадков, к 20:00 возможны порывы ветра до 5-6 м/с. Влажность около 56%, дождей в Тюмени не ожидается.

Северный ветер принесёт в Тюмень на следующей неделе ясную и прохладную погоду. Днём до + 10.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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