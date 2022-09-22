Тюменского застройщика вынудили через суд выплатить долг за капремонт

Как утверждает истец, оплата взносов на капитальный ремонт не производилась с 31 марта 2019 года до 31 июля 2021 года. Уже в ходе разбирательства компания «Тюменьгазстрой» все же оплатила основной долг. Тогда Фонд капремонта потребовал выплатить и пени в сумме более 32 тысяч рублей.