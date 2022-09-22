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Тюменского застройщика вынудили через суд выплатить долг за капремонт

22 сентября 09:15
Фото: 1Mi
Застройщик «Тюменьгазстрой» судился с Фондом капремонта Тюменской области из-за долгов за капитальный ремонт. Истец хотел взыскать более 243 тысяч рублей долга и пени на 41 тысячу рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично.
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Тюмень

Региональный Фонд капремонта обратился в тюменский Арбитражный суд, чтобы взыскать со специализированного застройщика «Тюменьгазстрой» задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере более 243 тысяч рублей и пени более 41 тысячи рублей.

Как утверждает истец, оплата взносов на капитальный ремонт не производилась с 31 марта 2019 года до 31 июля 2021 года. Уже в ходе разбирательства компания «Тюменьгазстрой» все же оплатила основной долг. Тогда Фонд капремонта потребовал выплатить и пени в сумме более 32 тысяч рублей.

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В решении Арбитражного суда Тюменской области указано, что ответчик возразил об уплате пени, так как ему не поступали платежные документы. В связи с этим он попросил снизить сумму взыскиваемых пеней до 5 тысяч рублей. Но суд эту просьбу не удовлетворил.

ООО СЗ «Тюменьгазстрой» на праве собственности принадлежат помещения в 15 домах Тюменской области, одно из них в Тобольске.

Суд удовлетворил требования истца лишь частично. Он решил взыскать с ответчика более 30 тысяч рублей пеней и 3,5 тысячи рублей госпошлины. А Фонду капремонта госпошлину вернули — 5 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

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Компанией-застройщиком владеет Владимир Маров, он же является бенефициаром. К тому же, он — единственный учредитель. В 2021 году выручка организации равнялась 18 млн рублей, а вот прибыль ушла в минус на 19,5 млн рублей. В 2020 году доход фирмы составлял чуть менее 134 млн рублей.

«Тюменьгазстрой» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. У компании даже есть товарный знак «ТТС». На октябрь 2021 года в собственности организации было одно помещение в Тюмени на ул. Чернышевского, 2а корпус 5/3.

Судебные дела, исполнительные производства и внеплановые проверки — вот настоящее «богатство» фирмы. За 10 лет она принимала участие в 209 судебных делах — 43 в роли истца и 141 в роли ответчика. В ходе многих проверок обнаруживались нарушения.

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Например, в августе прошлого года проверяли жилой дом в районе «Восточный-2». Там проверяющие выявили нарушения в ежеквартальной отчетности застройщика о привлечении денежных средств участников долевого строительства. Компанию оштрафовали на 15 тысяч рублей за предоставление отчетности, содержащей недостоверные или неполные сведения.

А в начале 2020 года на объекте по ул. Кирова, 43к1 этаж 5 застройщик препятствовал законной деятельности должностного лица органа контроля.

У компании есть дочерняя организация — ООО УК «7 ключей» в Тобольске. Там Владимир Маров числится только бенефициаром. Доходы фирмы в 2020 году составили почти 20 млн рублей.

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