Тюменский тестовод погиб в корыте брожения. Расследование трудовой инспекции

Несчастный случай произошел 30 июля в пшеничном цехе № 1 «Тюменского хлебокомбината».
Сотрудница цеха отправила тесто для «Дарницкого» хлеба в корыто брожения Рабиновича, после чего запустила тесторазделитель. Пока техника работала, женщина снизу следила за наличием теста в корыте.
Когда оно закончилось, сотрудница поднялась к машине и принялась убирать остатки теста из корыта брожения. Что было дальше — история умалчивает.
Известно лишь, что спустя некоторое время, женщину нашли в корыте без признаков жизни, а экспертиза показала, что в ее крови нашли этиловый спирт.
Трудовой инспекции удалось выяснить, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
Работодатель не предусмотрел риски, которые могут возникнуть при движении элементов оборудования. Также с сотрудницей заранее не провели инструктаж и женщина не проходила необходимую стажировку.
Но самой главной ошибкой работодателя стало то, что он не отстранил от работы тестомеса в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвость работника можно было бы выявить на обязательном медицинском осмотре, но и этого руководитель не сделал.
«За допущенные нарушения требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по привлечению АО „Тюменский хлебокомбинат“ к административной ответственности», сообщили в трудовой инспекции.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что ООО «Хлебокомбинат Абсолют» заплатит 350 000 рублей компенсации тестоводу Ольге К. Причина тому — производственная травмы, после которой сотруднице пришлось ампутировать 2 пальца.
Женщина очищала трубу раздатчика от муки, в то время, как механизм внезапно начал работать.