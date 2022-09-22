Тюменские атлеты примут участие в турнире по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» — так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.
Ожидается, что конкуренцию тюменским атлетам составят спортсмены из Омской, Новосибирской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.
Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.
Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина – Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».
Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).
Программа турнира на 24 сентября 2022 г.:
На церемонии открытия планируются выступления почетных гостей, а также творческих коллективов: Национального татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» и Студии современной хореографии «Dance move». В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича.
Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.