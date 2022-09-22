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Тюменские атлеты примут участие в турнире по греко-римской борьбе памяти Калимулина

22 сентября 10:41
Фото: Семейный архив Т.Калимулина
24 сентября 2022 года в г. Омске состоится пятый Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 14–15 лет.

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» — так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.

Ожидается, что конкуренцию тюменским атлетам составят спортсмены из Омской, Новосибирской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.

Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.

Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».

Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).

Программа турнира на 24 сентября 2022 г.:

  • 10:00 — Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)
  • 17:00 — Торжественное открытие турнира, ссылку на онлайн-трансляцию можно будет взять в группе Турнира в социальной сети Вконтакте.
  • 17:45 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира.

На церемонии открытия планируются выступления почетных гостей, а также творческих коллективов: Национального татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» и Студии современной хореографии «Dance move». В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича.

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.

Подробности можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/.

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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