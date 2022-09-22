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Posted 22 сентября 2022, 10:19

Published 22 сентября 2022, 10:19

Modified 18 октября 2022, 17:29

Updated 18 октября 2022, 17:29

Тухель может заменить Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии»

22 сентября 2022, 10:19
Томас Тухель может сменить Юлиана Нагельсмана на посту наставника «Баварии».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность увольнения нынешнего тренера, если не улучшатся результаты команды.

Добавим, что на данный момент «Бавария» занимает седьмую позицию в чемпионате Германии, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре подопечные Нагельсмана дома примут «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.

#Марина Колодкина#Спорт#Новости
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