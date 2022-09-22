Тухель может заменить Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии»

Posted 22 сентября 2022, 10:19
Published 22 сентября 2022, 10:19
Modified 18 октября 2022, 17:29
Updated 18 октября 2022, 17:29
По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность увольнения нынешнего тренера, если не улучшатся результаты команды.
Добавим, что на данный момент «Бавария» занимает седьмую позицию в чемпионате Германии, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре подопечные Нагельсмана дома примут «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.