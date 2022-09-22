Строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить к апрелю 2024 года

Ранее «Наш город» писал о том, что строительство главного корпуса ТюмГУ в Тюмени на улице Республики, 9, продолжается. Напомним, оно началось в конце ноября прошлого года. А к началу июля 2022 года у нового здания уже был готов фундамент.