Строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить к апрелю 2024 года

Губернатор области, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов побывали на месте строительства нового корпуса Тюменского государственного университета. На данный момент начали строить монолитный каркас здания, фундамент подготовлен.
Площадь здания планируется 33 тысячи квадратных метров. Корпус будет обустроен всем необходимым: там разместят концертный зал, столовую, а также лингафонные и компьютерные кабинеты.
«Работы идут по графику. Строительство планируется завершить в апреле 2024 года», отметил Александр Моор.
Ранее «Наш город» писал о том, что строительство главного корпуса ТюмГУ в Тюмени на улице Республики, 9, продолжается. Напомним, оно началось в конце ноября прошлого года. А к началу июля 2022 года у нового здания уже был готов фундамент.
Стоит отметить, что фасад главного корпуса будет выполнен в стиле Аграрного университета (он стоит рядом со стройкой). Старое здание было построено в 1964 году и снесено осенью 2021. Весь проект обойдётся региональному бюджету примерно в 4 млрд рублей.
Также в Тюменской области может появиться межуниверситетский кампус. Заявление о строительстве объекта сделал глава региона в своём послании к депутатам облдумы в ноябре прошлого года.