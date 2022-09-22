Появились новые подробности в деле тюменки, зарезавшей сожителя

По версии следствия, ночью 23 июля этого года женщина распивала алкогольные напитки со своим сожителем. Они поругались, после чего она схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте от колото-резаного ранения.
Обвиняемую задержали. Она была взята под стражу.
Была собрана доказательная база, уголовное дело направили в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пьяный рецидивист зарезал подругу.