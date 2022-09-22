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Появились новые подробности в деле тюменки, зарезавшей сожителя

22 сентября 13:28
Фото: 1Mi
Завершено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы села Огнёво Казанского района. Она обвиняется по статье «Убийство». Женщина ранее судима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.
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Тюмень

По версии следствия, ночью 23 июля этого года женщина распивала алкогольные напитки со своим сожителем. Они поругались, после чего она схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте от колото-резаного ранения.

Обвиняемую задержали. Она была взята под стражу.

Была собрана доказательная база, уголовное дело направили в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пьяный рецидивист зарезал подругу.

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#Новости#Тюмень#Ножевое ранение#Убийство#Россия#Нож#Тюменская область#Мелиса Учунджю#Происшествия
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