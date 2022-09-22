Не всем предпринимателям в Тюмени оказывается поддержка правительства

«Но нам требуется поддержка государства. На сегодняшний день мы все делам сами, никакой поддержки, ни от налоговой, ни каких-то грантов не получили. Хотя сейчас у нас в стадии обсуждения несколько инновационных направлений»,говорит руководитель.