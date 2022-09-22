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Не всем предпринимателям в Тюмени оказывается поддержка правительства

22 сентября 13:22
Фото: «НашГород»
Компания «Союзгазтехнология» пожаловалась на отсутствие поддержки со стороны государства. Они еще ни разу не получали поддержки от налоговой и не выигрывали государственных грантов. Хотя сейчас компания развивает самые актуальные направления в нефтегазовой отрасли.

«Наша компания уже давно на рынке нефтегазовых услуг, у нас достаточно широкий спектр деятельности. По факту мы являемся субъектом малого и среднего предпринимательства. Сейчас у нас собраны очень сильные команды по направлению — производство малотоннажной химии отличная команда по направлению IT», рассказала руководитель компании «Союзгазтехнология».

В компании знают, что сейчас ряд компаний испытывают дефицит продукции, на которой и специализируется «Союзгазтехнология». К тому же, сотрудники фирмы заявляют, что они готовы адаптироваться под все необходимые условия, создавая дефицитную, в нынешнее время, продукцию.

Сейчас в компании производят мелкодисперсные порошки в виде микроцемента. А недавно там запустили собственный завод по производству микросфер.

«Но нам требуется поддержка государства. На сегодняшний день мы все делам сами, никакой поддержки, ни от налоговой, ни каких-то грантов не получили. Хотя сейчас у нас в стадии обсуждения несколько инновационных направлений»,говорит руководитель.

Но сотрудники и руководители организации убеждены, что им все же удастся когда-нибудь достучаться до государственных структур.

«Скажите нашей команде, что делать. и мы будет делать!»,говорят в «Союзгазтехнологии».

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как на пленарной сессии промышленно-энергетического форума TNF-2022 с заместителем председателя Правительства РФ, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым обсудили вопрос новой модели взаимодействия нефтегазовых гигантов с отечественными промышленниками.

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