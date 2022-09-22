На Лесобазе пожилой мужчина приставал к 16-летней девушке

По словам самой девушки, мужчина отпускал пошлые комментарии и задавал неприличные вопросы. Она также добавила, что с виду он был абсолютно адекватен.
Люди в комментариях высказали свое мнение об этой ситуации.
«Где полиция? Забрать всех, кто ведет себя странно по отношению к детям», считает Ирина Гилева.
«А то, что девушки в 16 лет одеваются и выглядят неприлично, об этом никто не подумал», отмечает один из пользователей сети.
«На этой Лесобазе много извращенцев», написал комментарий Егор.
Мы связались с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
«Проверяем информацию», сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» об онанисте, которого поймали в Тобольске, в Саду Ермака.