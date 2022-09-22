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На Лесобазе пожилой мужчина приставал к 16-летней девушке

22 сентября 05:28
Фото: 1Mi
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пожилой мужчина приставал к молодой девушке в районе улицы Домостроителей. Пресс-служба областного УМВД пока не смогла дать комментариев по инциденту, проводится проверка.
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Полиция

По словам самой девушки, мужчина отпускал пошлые комментарии и задавал неприличные вопросы. Она также добавила, что с виду он был абсолютно адекватен.

Люди в комментариях высказали свое мнение об этой ситуации.

«Где полиция? Забрать всех, кто ведет себя странно по отношению к детям», считает Ирина Гилева.

«А то, что девушки в 16 лет одеваются и выглядят неприлично, об этом никто не подумал», отмечает один из пользователей сети.

«На этой Лесобазе много извращенцев», написал комментарий Егор.

Мы связались с пресс-службой УМВД по Тюменской области.

«Проверяем информацию», сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» об онанисте, которого поймали в Тобольске, в Саду Ермака.

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