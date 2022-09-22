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МВД России опровергло слухи о принудительной отправке в военкоматы

22 сентября 07:31
Фото: 1Mi
После объявленной накануне частичной мобилизации в России в сети интернет начали распространять всевозможные фейки. Один из них, в частности, касался нововведения на постах ГИБДД. В «документе» сообщалось о том, что с 22 сентября в России организуют дежурство представителей военкоматов на стационарных постах ГИБДД.
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Тюмень

Сотрудники ДПС будут останавливать все автомобили под управлением мужчин, проверять документы и в случае необходимости отправлять прямиком к сотрудникам военкоматов.

Сегодня утром МВД России официально выпустило опровержение. В ведомстве подчеркнули, что опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными».

Ранее «Наш Город» писал, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны. В несколько этапов всего в России повестки в военкомат вручат 300 тысячам резервистов (это 1% из 25 миллионов резервистов). В первую очередь мобилизованы будут граждане, ранее отслужившие в армии, имеющие военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ, и опыт участия в боевых действиях.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#Инспекторы гибдд#Мобилизация#Военкомат#Слух#МВД#Валентина Бурнашева#Общество
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