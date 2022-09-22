МВД России опровергло слухи о принудительной отправке в военкоматы

Ранее «Наш Город» писал, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны. В несколько этапов всего в России повестки в военкомат вручат 300 тысячам резервистов (это 1% из 25 миллионов резервистов). В первую очередь мобилизованы будут граждане, ранее отслужившие в армии, имеющие военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ, и опыт участия в боевых действиях.