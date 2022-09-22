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Модульбанк открывает счета россиянам в казахских тенге и белорусских рублях

22 сентября 07:28
Фото: pixabay
Список валют, в которых можно осуществлять переводы и расчёты в Модульбанке, пополнился белорусскими рублями и казахскими тенге. Счета открываются и обслуживаются бесплатно.

Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что в настоящее время ведутся работы по добавлению других валют. Речь идет, например, о турецких лирах и денежных единицах других государств.

Модульбанк планомерно расширяет список платёжных инструментов, в том числе необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности. Помимо расчётов в долларах США и евро подтягиваются национальные валюты, в частности белорусские рубли.

С 9 утра до 17 часов по Москве доступны переводы в белорусской и казахской валютах. Комиссия составит 0,1% от суммы перевода. Валютный контроль и учёт валютных контрактов предоставляются на бесплатной основе.

Чтобы купить белорусские рубли, надо просто войти в личный кабинет на сайте банка. При этом, вне зависимости от загруженности биржи, отклонение от курса будет всего в несколько копеек. Также в личном кабинете можно изменить валюту в контракте. На каждом этапе операций можно запросить помощь сотрудников Модульбанка.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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