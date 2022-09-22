Модульбанк открывает счета россиянам в казахских тенге и белорусских рублях

Чтобы купить белорусские рубли, надо просто войти в личный кабинет на сайте банка. При этом, вне зависимости от загруженности биржи, отклонение от курса будет всего в несколько копеек. Также в личном кабинете можно изменить валюту в контракте. На каждом этапе операций можно запросить помощь сотрудников Модульбанка.