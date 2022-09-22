Модельные библиотеки Тюменской области принимают участие во Всероссийском конкурсе

Библиотека им. А. И. Васильева представляет приоритетное направление модельной библиотеки в развитии литературного краеведения, исторического наследия региона и презентует постоянную музейную экспозицию, посвященную писателю Анатолию Васильеву, где представлены личные вещи автора, рукописи, фотографии, более 1500 наименований архивных документов и предметов, более 1200 экземпляров библиотеки писателя с его пометками и записями.