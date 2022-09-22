Модельные библиотеки Тюменской области принимают участие во Всероссийском конкурсе

«Золотая полка» — это ежегодный конкурс на лучший фонд модельной библиотеки, в нем участвуют библиотеки, модернизированные в рамках национального проекта «Культура».
Конкурс проводится с целью выявить и популяризовать лучшие практики по формированию фондов модельных библиотек. Библиотеки Тюменской области подготовили презентационные материалы и творческие работы: эссе и видеоролики.
Центральная библиотека Ишима освещает возможности книжного фонда модельной библиотеки нового типа в реализации программ по продвижению актуальных проектов в сфере культуры. Благодаря обновлённому пространству и большому количеству современных книг об искусстве в библиотеке созданы условия для комфортной творческой площадки ARTZONE, точке концентрации федерального проекта «Гений места». В видеоролике впервые был представлен талисман библиотеки — Букляш — в виде ростовой куклы.
Библиотека им. А. И. Васильева представляет приоритетное направление модельной библиотеки в развитии литературного краеведения, исторического наследия региона и презентует постоянную музейную экспозицию, посвященную писателю Анатолию Васильеву, где представлены личные вещи автора, рукописи, фотографии, более 1500 наименований архивных документов и предметов, более 1200 экземпляров библиотеки писателя с его пометками и записями.
Ситниковская сельская библиотека Омутинского района рассказывает о новой познавательной литературе, современных научно-популярных книгах для детей и подростков из обновленного фонда библиотеки нового поколения.