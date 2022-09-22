Многодетная мать из Калуги украла у тюменца 14 тысяч рублей

Женщина смогла получить данные банковской карты продавца и проверочное СМС-сообщение. Всего было списано 14 677 рублей.
«Совершить преступление женщину вынудило тяжелое материальное положение. На сайте бесплатных объявлений она нашла сообщение мужчины о продаже части кухонного гарнитура. Женщина созвонилась с продавцом и высказала заинтересованность в покупке»сообщает пресс-служба тюменских судов.
Далее женщина (она проживает в Калужской области) продала свою банковскую карту неизвестному на ж/д вокзале во Владимире. Тюменские следователи задержали злоумышленницу после того, как она сняла наличные с банкомата.
Сегодня «Наш город» сообщал, что подозреваемой в краже 560 млн рублей тюменке продлили арест до ноября.